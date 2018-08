L'US Open qui débute ce lundi marquera l'arrivée d'une innovation importante sur les tournois du Grand Chelem: l'apparition d'une horloge qui décompte le temps utilisé par les serveurs entre chaque point.

Officiellement, les joueurs disposent de 25 secondes pour reprendre leur souffle après chaque point gagné ou perdu. Mais, dans la pratique, certains prennent beaucoup plus de temps que d'autres pour retourner sur la ligne et armer un nouveau service.

Rafael Nadal (ATP 1) et Novak Djokovic (ATP 6), les deux favoris à New York, sont connus pour prendre un maximum de temps entre les points. L'Espagnol se touche le nez, les cheveux et les shorts. Le Serbe aime faire rebondir la balle à de nombreuses reprises sur le court.

The new serve clock has debuted during the US Open series, but how exactly does it work?



