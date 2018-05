Cela n'arrive pas souvent qu'une joueuse de tennis s'entraîne avec un tennisman, mais c'est arrivé à Maria Sharapova, ce lundi à Rome.

La joueuse russe, matricule 40 sur les tabelles de la WTA, a en effet publié en début d'après-midi sur son compte Twitter une vidéo dans laquelle on la voit échanger quelques balles avec un mystérieux adversaire.

Elle écrit en anglais: «Deux minutes sur le court avec le GOAT». Le Greatest Of All Times? Donc Roger Federer? Ce dernier aurait-il finalement décidé de jouer sur terre battue cette année?

On comprend mieux lorsque Maria Sharapova ajoute @RafaelNadal à sa phrase. Il s'agit donc de «l'autre» GOAT...

Mais Nadal doit visiblement impressionner Sharapova. «J'étais si nerveuse», ajoute-t-elle. Est-ce la raison pour laquelle elle s'est fait filmer de dos?

Two minutes on court with the GOAT ???? @RafaelNadal #BucketList Was so nervous ???????? pic.twitter.com/mfUO2Xx79l