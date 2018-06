Nicolas Mahut donne rendez-vous à ses supporters avec «une oreille toute neuve»! C'est ce qu'il a indiqué à la veille de la finale du double messieurs, sur le Central de Roland-Garros (ce samedi après la finale du simple dames).

Il faut se rappeler que jeudi, lors de la demi-finale, il avait reçu dans l'oreille gauche un coup droit raté de son partenaire, Pierre-Hugues Herbet. Sonné, il s'était écroulé au sol avant de quitter le court. Il lui avait fallu plusieurs minutes et une pause médicale avant de pouvoir regagner le court «avec des sensations pas géniales».

Mais il avait tenu le choc, et la paire française s0'était imposée 6-3 6-4 face au Croate Nikola Mektic et à l'Autrichien Alexander Peya.

Ce samedi (après la finale du double dames qu débute à 15h), Mahut et Herbert seront encore opposés à un Croate et un Autrichien, en l'occurrence Mate Pavic et Oliver Marach, respectivement No 1 et No 2 mondiaux de double.

Merci pour votre soutien... privilège de vous retrouver demain pour la finale avec une oreille toute neuve @p2hugz #mercipierrot ???? pic.twitter.com/6P0fGkb91l — Nico Mahut (@nmahut) 8 juin 2018

Nicolas Mahut complètement K.O ???? ! Lors d'un échange, c'est Pierre-Hugues Herbert qui envoie une balle sans le faire exprès dans la tête de Nicolas Mahut. Pour le moment le Français n'a pas repris le match. #RG18 #RolandGarros

regardez le match ici ?? https://t.co/pnXJlzVyEv pic.twitter.com/ilwqD6XE43 — France tv sport (@francetvsport) 7 juin 2018

(Le Matin)