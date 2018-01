Il n'y a pas eu photo lors de la première demi-finale du simple messieurs de l'Open d'Australie. Marin Cilic n'a pas failli devant Kyle Edmund (ATP 49).

Sixième joueur mondial, le Croate s'est imposé 6-2 7-6 (7/4) 6-2 devant le Britannique pour se hisser pour la troisième fois de sa carrière en finale d'un tournoi du Grand Chelem. Il avait enlevé la première en 2014 à New York face à Kei Nishikori avant de perdre la deuxième l'an dernier à Wimbledon devant Roger Federer. Un Roger Federer qu'il pourrait retrouver ce dimanche sur la Rod Laver Arena si le Bâlois remporte vendredi sa demi-finale contre le Coréen Hyeon Chung (ATP 58).

3??rd Grand Slam final

1??st #AusOpen final

1??st ???????? man or woman to do so at Melbourne Park



Congratulations, @cilic_marin! ???? pic.twitter.com/2LgFLOraXB