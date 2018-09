Mariée depuis cet été avec Harald Leemann, un joueur de tennis du club de Zoug, œuvrant comme médecin de l'équipe de Suisse de Fed Cup, Martina Hingis attend son premier enfant, une fille. La championne a fait cette annonce sur les réseaux sociaux dimanche en début d'après-midi, le jour de ses 38 ans.

Thanks for all the birthday wishes! Happy to share that this will be the last time we’ll celebrate as a couple...excited to announce that we will become a family of three! pic.twitter.com/FRrpndFxxH