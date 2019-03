Le Suisse Roger Federer a surclassé le Sud-Africain Kevin Anderson, 7e mondial, 6-0, 6-4 en quarts de finale du Masters 1000 de Miami, jeudi. Federer, 5e mondial, sera opposé vendredi en demi-finales au Canadien Denis Shapovalov (23e).

A 19 ans, Shapovalov est le représentant de la nouvelle génération du tennis mondial également incarnée par son compatriote Félix Auger-Aliassime qui affrontera dans l'autre demi-finale l'Américain John Isner.

La Legende parle Aujourd'hui ????

Roger Federer éliminé kevin anderson en quart de finale de miami open ????#MiamiOpen pic.twitter.com/3Rb5LBmMCf — bentria djalel (@bentriadjalel) 29 mars 2019

Federer, 37 ans, n'a pas traîné face à Anderson pour décrocher sa qualification pour sa septième demi-finale à Miami. Il a remporté la première manche en 28 minutes alors qu'Anderson éprouvait des grosses difficultés au service, son principal atout (2 aces, 2 double-fautes et 40% de premières balles).

«Cela se joue à pas grand chose»

Le Suisse a poursuivi sur sa lancée dans le second set pour mener 3-0, mais Anderson, qui l'avait battu en quarts de finale à Wimbledon en juillet dernier, s'est rebellé et a remporté quatre jeux de suite.

Federer a repris l'avantage en remportant après dix minutes d'effort le 9e jeu et a empoché sa qualification dans le jeu suivant avec quatre services gagnants de suite. «J'ai très bien joué dans le premier set où Kevin a fait beaucoup d'erreurs. Dans la deuxième manche, ça a été plus serré et on a vu que cela se joue à pas grand chose», a noté l'ancien N.1 mondial. Federer est en lice pour remporter le 101e titre de sa carrière, son quatrième à Miami.

(afp/nxp)