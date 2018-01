Rafael Nadal s'est envolé pour Melbourne comme en atteste plusieurs news sur les réseaux sociaux. Nadal a publié sur Twitter une photo de lui à l'enregistrement à Palma de Majorque en direction de l'Australie. Il annonce même qu'il participera mercredi au «Tie Break Tens», une exhibition qui se déroulera sur le Margaret Court Arena de Melbourne Park. Il invite même Stan Wawrinka, Novak Djokovic, Nick Kyrgios et Lleyton Hewitt à le rejoindre sur le court pour cette exhibition.

On my way to Melbourne @AustralianOpen and will be playing the #tiebreaktens on Wednesday 10th looking forward to seeing you there! You guys ready? @DjokerNole @stanwawrinka @NickKyrgios @lleytonhewitt