Rafael Nadal et Novak Djokovic en ont-ils fini avec leurs articulations récalcitrantes ? En mal de repères, les deux joueurs convalescents se testent au tournoi-exhibition de Kooyong à partir de mardi: à une semaine de l'Open d'Australie. Le temps presse, comme pour Stan Wawrinka qui disputera quant à lui l'exhibition «Tie Break Tens» mercredi à Melbourne.

Draw came out and I’ll be playing @la_pouille . Really looking forward to stepping onto the #margaretcourtarena to play my first #TBTens on Wednesday night! pic.twitter.com/QVmh8RTi1V — Rafa Nadal (@RafaelNadal) 8 janvier 2018

«Tout le monde va regarder les jambes de Rafa et le bras de Novak», résume Pat Cash, vainqueur du Grand Chelem australien en 1987 et ambassadeur de l'exhibition dans la banlieue de Melbourne. L'Espagnol comme le Serbe comptaient initialement renouer avec la compétition avant même le passage à 2018. Mais l'un comme l'autre ont dû revoir leurs plans.

Novak Djokovic à l'entraînement dimanche:

Finally back in the land down under. I feel ready! Idemo!! #AusOpen pic.twitter.com/HFvpn3U5I1 — Novak Djokovic (@DjokerNole) 7 janvier 2018

Genou encore sensible, Nadal a renoncé à l'exhibition d'Abou Dhabi et au tournoi de Brisbane. Mais rassuré par ses deux premiers entraînements à Melbourne, vendredi et samedi, il a jeté son dévolu à la dernière minute sur Kooyong. Comme Djokovic l'avait fait quelques jours plus tôt, après avoir fait une croix sur Abou Dhabi puis sur Doha, la faute à des douleurs persistantes à un coude.

Djokovic à la Federer?

Nul doute que les premiers pas des deux têtes d'affiche, mardi contre Richard Gasquet pour le no 1 mondial, mercredi face à l'Autrichien Dominic Thiem pour le Serbe, seront scrutés. Si Nadal a vu son corps - précisément son genou droit - le trahir une nouvelle fois à peine sa course harrassante au trône du tennis mondial remportée début novembre, on n'a plus vu jouer Djokovic depuis le 12 juillet dernier, date de son abandon en quarts de finale de Wimbledon, coude en vrac et tête à l'envers.

Où en-est il après six mois de coupure ? Un retour à la Federer, victorieux de deux levées du Grand Chelem (Melbourne et Wimbledon) en 2017, est-il envisageable? Faut-il craindre une blessure qui s'éternise à la Murray, opéré ce lundi de la hanche droite? Les questions fusent.

«Je me sens prêt»

«Je me sens prêt», a twitté dimanche le sextuple vainqueur de l'Open d'Australie dans un message accompagné de quelques images de son entraînement. L'état de forme de Nadal et Djokovic fait d'autant plus l'objet d'attention que la saison à peine entamée, le circuit boîte déjà, à l'image du Britannique Andy Murray, fraîchement opéré, ou du Japonais Kei Nishikori, poignet encore fragile.

Le directeur de l'Open d'Australie Craig Tiley se veut cependant rassurant. «C'est comparable à l'année dernière, a-t-il rappelé. A la même époque, on parlait de la forme de Rafa Nadal, Roger Federer et Serena Williams, et deux semaines plus tard, ils étaient tous en finale !» (ats/nxp)