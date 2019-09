A la faveur de son quatrième sacre dimanche à l’US Open, Rafael Nadal compte désormais dix-neuf couronnes en Grand Chelem à son palmarès (un Open d’Australie, douze Roland-Garros et deux Wimbledon). Autrement dit, l’Espagnol n’est plus qu’à un seul succès majeur du record que détient Roger Federer depuis son vingtième titre fêté à Melbourne en 2018. Connaissant la soif de victoires et l’appétit de compétiteur qui animent le Majorquin, on peut aisément imaginer ce que sera son prochain objectif dès les premières levées de 2020, en Australie puis, surtout, sur sa terre de prédilection à Paris.

Rafael Nadal, extrêmement ému après sa victoire à l’arraché et en cinq sets devant le Russe Daniil Medvedev (7-5 6-3 5-7 4-6 6-4), ne semblait que moyennement concerné par la conquête du record le plus prestigieux du tennis. «J’aimerais être celui qui en a gagné le plus mais quand je vais m’entraîner, je ne pense pas à ça, a évacué l’actuel numéro deux mondial. Je joue au tennis parce que j’aime ça. Et le tennis, c’est plus que les tournois du Grand Chelem. Je joue pour être heureux. […] Je suis honoré de faire partie de cette bataille mais je répète toujours la même chose: on ne peut pas passer ses journées à se dire qu’on a plus ou moins qu’un autre, parce qu’on se frustre en pensant comme ça.»

Pour l’heure, Nadal préfère donc se réjouir à l’idée de compter dix-neuf titres majeurs, plutôt que de se prendre le chou à propos du fait qu’un Bâlois en compte un de plus – et Novak Djokovic trois de moins. Mais lorsqu’il aura bouclé ce cru 2019 et qu’il reprendra le collier pour préparer le millésime 2020, nul doute que la course au record prendra une tout autre dimension.

C’est encore un peu tôt pour cela. Et on peut comprendre qu’après 4h49 d’une si âpre bagarre, dimanche face à Daniil Medvedev, Rafael Nadal ait préféré se concentrer sur le moment présent plutôt que tirer des plans sur la comète: «Le scénario du match a rendu la journée inoubliable et intègre directement mon histoire dans ce sport, a déclaré le lauréat. Ce trophée veut dire tellement pour moi. J’essaie d’habitude de garder mes émotions mais aujourd’hui, c’était impossible à la fin.»