Rafael Nadal est un compétiteur hors pair. Et Stefanos Tsitsipas mérite des louanges pour son état d’esprit. L’Espagnol est en effet sorti victorieux d’un combat de 2h51 dont la qualité est allée crescendo et que le Grec a eu le mérite d’accepter alors qu’il pouvait surtout y perdre de l’énergie. Déjà qualifié, Tsitsipas aurait en effet pu s’épargner de la fatigue et augmenter ses chances d’éviter Federer en laissant filer ce troisième acte. Il s’est au contraire battu comme un lion, obligeant Nadal à prouver pourquoi il passera pour la cinquième fois Noël dans la peau du No 1 mondial.

Nadal, dans l'urgence

Comme Roger Federer, Rafael Nadal aura traversé les deux tiers de sa semaine londonienne à chercher son niveau. Sauf que chez lui, le découpage se fait par match. Des débuts hésitants, la bonne attitude pour ne pas se résoudre à subir et, petit à petit, des sensations qui reviennent. Contre Tsitsipas, le Majorquin a ainsi traversé une manche et demie sans sensation ni véritable fil rouge dans son jeu.

Le tie-break de la première manche en fut la parfaite illustration. Alors qu’historiquement, «Rafa» durcit les débats dans les moments chauds, il y aligna cinq fautes directes pour placer le Grec dans une position idéale (4-5). On peut y voir un manque de repère lié à son trou d’entraînement à la sortie de Bercy ou à la vitesse de la surface, toujours est-il que Nadal donnait alors l’impression de jouer dans l’urgence. En se précipitant pour masquer son peu d’emprise sur l’échange.

Tsitsipas, en spectateur

Mais “Rafa” n’est homme à se résigner. Et en fixant la diagonale revers de Tsitsipas, il reprit progressivement confiance en son coup droit. Le Majorquin laissa passer deux balles de break (2-2), puis une autre (3-3) et sur la quatrième, le Grec caviardait un coup droit anodin (5-4). Embarquée dans une manche décisive, la partie montait alors nettement en qualité; sans en modifier le momentum. Alors que Stefanos Tsitsipas continuait à traverser ses jeux de retour en spectateur (aucune balle de break), «Rafa» alignait la mire en retour de revers croisé. À 5-5, c’est cependant un coup droit long de ligne irréel qui lui donnait le break décisif.

Quelques instants plus tard, Rafael Nadal pouvait bondir de joie et s’en aller enfiler une tenue propre pour recevoir son trophée de «champion du monde 2019». Pourra-t-il l’étrenner samedi lors d’un 41e «Fedal»? Seulement si Daniil Medvedev bat Sascha Zverev vendredi soir.

Mathieu Aeschmann, Londres