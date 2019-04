Parfois considéré comme un vilain garçon sur un court, Nick Kyrgios prouvé à plusieurs reprises qu'il avait aussi un coeur d'artichaut une fois qu'il change de tenue; la preuve avec son travail caritatif auprès de sa fondation qui porte son nom, et surtout son aide aux «enfants défavorisés» qui l'adorent.

Alors qu'il rentrait chez lui, à Canberra, après son entraînement, le joueur a arrêté son véhicule sur le côté pour proposer ses services: une femme était en train de pousser un véhicule en panne avec deux autres personnes à qui elle avait demandé de l'aide.

Avec ses mêmes bras qui ont pulvérisé un millier de raquettes et un nombre croissant d’adversaires, Kyrgios a fait tout le travail ou presque avant de poser avec les trois autres individus qui ont fait de lui leur héros. Jeu, set et match, gentleman!

They'd had a few drinks. They needed help... Then along drove @NickKyrgios. https://t.co/Tk2uUPtT9k