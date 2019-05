Nick Kyrgios avait rarement été aussi loin. Champion du monde des facéties sur le circuit, l'Australien a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès (fourni) jeudi.

Alors qu'il en était à un set partout dans son duel avec le Norvégien Casper Ruud, Kyrgios, qui a perdu sa mise en jeu au début de la manche décisive, a pris un jeu de pénalité avoir explosé sa raquette et balancé une chaise. Le joueur de Canberra a alors été serré la main de l'arbitre et de son adversaire avant de quitter le court No 3 sous les sifflets de la foule.

C'est donc Casper Ruud qui affrontera l'Argentin Juan Martin Del Potro en 8es de finale au Masters 1000 de Rome.

(nxp)