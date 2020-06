Dans une série de tweets publiés dans la nuit de lundi à mardi, le joueur de tennis américain Noah Rubin s’en est pris à Novak Djokovic et plus globalement à «tous les joueurs et personnes au sommet du sport qui semblent ne pas comprendre la gravité du monde dans lequel nous vivons».

1/7 Thread



This is for the Twitter connoisseurs that feel they have more knowledge than a person that has dedicated their life to this sport plus recently evolving the sport. My podcast was not just to call out Novak. It couldn’t have been because he wasn’t on the zoom call.