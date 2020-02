Vainqueur de l'Open d'Australie après avoir notamment éliminé Roger Federer en trois sets en demi-finale, le No 1 mondial Novak Djokovic est de retour aux affaires à Dubaï. Il rencontrait ce lundi le Tunisien Malek Jaziri (ATP 260) à hauteur des 16es de finale, pour son entrée en lice dans ce tournoi estampillé ATP 500 et doté de 2,8 millions de dollars.

Le joueur serbe a profité de sa conférence de presse d'avant-tournoi pour dire à quel point il avait été triste d'apprendre l'opération subie par Federer et la longue absence de ce dernier (jusqu'en juin au minimum).

«Pour être honnête, cela a été une grande surprise pour moi (d'apprendre ça), a lâché Djokovic. On n'ignorait pas qu'il souffrait d'une blessure depuis l'Open d'Australie, mais personne ne savait exactement ce qui n'allait pas et de quelle ampleur était sa blessure. Je n'aime pas voir quelqu'un subir une opération. Je l'ai vécu et j'espère ne pas avoir à en souffrir davantage. Pour les médecins, c'est une routine. Mais pour nous, c'est assez invasif. Ça peut même générer des traumatismes psychologiques.»

Et, revenant à Federer, à qui il associe le Sud-Africain Kevin Anderson, lui aussi opéré du genou droit mercredi dernier: «Je suis vraiment triste de voir Roger et Kevin devoir passer par ce type de procédures. Alors, j'espère qu'ils seront bientôt tous les deux de retour. Mais Federer, c'est Federer. Il faut qu'il revienne. Le tennis a besoin de lui.»

