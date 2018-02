Le Serbe Novak Djokovic (30 ans) a confirmé sur son compte Instagram qu'il avait bien subi une «petite intervention chirurgicale au coude». Le Blick avait publié vendredi matin une photo sur laquelle on voyait l'ancien numéro 1 mondial quitter la clinique bâloise Rennbahn de Muttenz.

«Je traîne cette blessure depuis deux ans, et durant cette période, j'ai vu de nombreux médecins, écrit-il. Pour être sincère, il y avait beaucoup d'avis différents, de diagnostics différents et de suggestions différentes. Ce n'était pas facile pour moi de choisir le chemin sur lequel je devais m'engager et ce que je devais faire.»

Il précise ensuite avoir fait l'année dernière «un break de six mois en espérant revenir totalement guéri». «Mais malheureusement, je sentais toujours la douleur, poursuit-il. J'ai donc décidé avec mon team que l'on essaierait différentes méthodes après l'Open d'Australie (ndlr: il portait un bandage au bras droit), et il y a quelques jours, j'ai accepté que l'on pratique une petite intervention chirurgicale à mon coude.» En l'occurrence jeudi à Muttenz.

Actuellement treizième au classement de l'ATP, Novak Djokovic ne précise pas quand il pense effectuer son retour sur les courts. «Tout indique que je suis sur la voie d'une guérison complète. Mais ce sera un assez long chemin. J'ai toujours pris soin de mon corps, (...) et mon corps m'a remercié en retour en m'offrant des années incroyables sur le circuit. Je suis super positif et je me réjouis de me rétablir pour retrouver l'endroit que j'aime le plus. Le court. Je vous tiendrai au courant et vous remercie de m'aimer autant.»

(Le Matin)