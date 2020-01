Quand une journaliste lui avait demandé lors de l'US Open l'année dernière s'il était plutôt Roger Federer, Novak Djokovic ou Rafael Nadal, Kobe Bryant n'avait pas cherché à ne pas heurter de sensibilités et avait spontanément lâché le prénom du Serbe. C'est que c'est deux stakhanovistes de travail se respectaient énormément et avaient une relation privilégiée depuis une décennie. Vendredi, deux jours avant l'annonce du décès de Kobe Bryant dans un crash d'hélicoptère, «Nole» avait rappelé sur un plateau TV à quel point la légende des Lakers occupait une place de choix dans sa vie.

«Kobe a été l'un des mes mentors, mais je ne sais pas si je suis autorisé à dire ça (rires), avait-t-il expliqué. J'ai eu plusieurs conversations par téléphone avec lui, nous nous sommes aussi vus parfois, et quand j'ai connu une passe difficile, avec mes soucis d'épaule, ma chute au classement, qu'il a fallu beaucoup travailler pour revenir, c'est l'une des personnes qui a été vraiment là pour moi, en me donnant de précieux conseils, des lignes directrices pour croire en moi, pour me faire confiance et je lui suis vraiment reconnaissant d'avoir été là pour moi.»

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT