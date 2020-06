La première étape de l'«Adria tour», le tournoi caritatif imaginé par Novak Djokovic, s’est déroulée samedi et dimanche à Belgrade. Le week-end a été rempli d’émotions pour le No 1 mondial qui a oeuvré sur tous les fronts. Portant les casquettes d’organisateur et de joueur, il a pris son rôle d’hôte très à cœur.

A tel point qu’à la fin de sa dernière rencontre face à Alexander Zverev, il a dû essuyer des larmes au moment de s’adresser au public. «Ces quelques jours ont été très émouvants et je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible. Je suis juste submergé par l'émotion parce que cela me rappelle mon enfance. Je vous aime tous et je vous remercie beaucoup d'être venus», a-t-il déclaré, alors que la foule de Belgrade lui faisait une ovation.

Une véritable fête du tennis

«Nole» a très vite rangé son mouchoir, car c’est plutôt la joie des retrouvailles qui a dominé dans le camp des huit joueurs: Dusan Lajovic, Damir Dzumhur, Filip Krajinovic, Viktor Troicki, Alexander Zverev, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov et le maître des lieux puisque le tournoi s’est déroulé dans son centre de tennis, Novak Djokovic.

Le tennis et la compétition ont visiblement manqué à ces professionnels. C'est Dominic Thiem (ATP 3) qui a remporté cette étape de Belgrade en battant Filip Krajinovic (ATP 32) en finale 4-3 2-4 4-2.

Novak Djokovic félicitant le vainqueur Dominic Thiem. L’Autrichien avait annoncé être très en forme avant le début de la compétition, il n’avait pas menti.

Le No1 mondial a été sorti en phase de poule, en raison d’une défaite samedi face à ce même Krajinovic. Difficile d’être au four et au moulin.

Côté spectateurs, l’enthousiasme a été de tous les instants. Les 2000 billets à disposition du public se sont vendus en quelques minutes. Les veinards ont été rejoints par 2000 autres fans de tennis, invités par les sponsors. Mesures sanitaires obligent, seules 1000 personnes ont pu assister en même temps aux rencontres. A l’entrée du stade, des masques leur ont été distribués. Peu ont été utilisés.

Les fans ont peu utilisé les masques, pourtant à leur disposition.

Dès le vendredi, le public a pu côtoyer les stars de l’ATP, prendre des selfies, voire Thiem s'entraîner avec Zverev et assister à des rencontres exhibition, avec entre autres un double mixte associant l'ancienne No 1 mondiale serbe Jelena Jankovic à Djokovic.

Jelena Jankovic a également participé à la fête en disputant un double aux côtés du No1 mondial.

Quelques critiques vite balayées

Le «Djoker» a donc gagné son pari, mais il a tout de même dû jouer les pompiers de service, face à ceux qui l’accusaient de ne pas être prudent en rassemblant tout ce monde, sans réelle distance sociale. «Bien sûr, on peut voir la situation sous plusieurs angles. Vous pouvez critiquer ou penser que c'est peut-être dangereux. Ce n'est pas à moi de décider ce qui est bon ou mauvais pour la santé, nous suivons simplement ce que le gouvernement serbe nous dit. Si nous avons l'occasion de nous réunir comme ça, nous en profiterons.»

La suite de la tournée se déroulera à Zadar (Croatie), à Banja Luka (Bosnie), puis à Sarajevo (Bosnie) avec un match exhibition entre Djokovic et le numéro un bosnien Damir Dzumhur.

