Quadruple vainqueur de l'Open du Canada - à Montréal en 2007 et 2011 et Toronto en 2012 et 2016, Novak Djokovic renonce à disputer l'édition 2019 agendée du 5 au 11 août afin de se préparer à gagner son 17e titre du Grand Chelem à l'US Open (dès le 26 août), laissant ainsi la tête de série No 1 à l'Espagnol Rafael Nadal, son dauphin au classement ATP.

«Je suis désolé de me retirer de la Rogers Cup. Avec mon équipe, nous avons estimé préférable de donner plus de repos à mon corps avant de jouer de nouveau», a indiqué le Serbe de 32 ans, qui vient tout juste de conserver son titre à Wimbledon sans avoir disputé le moindre tournoi de préparation sur gazon. «J’aime le Canada et j’y ai beaucoup d’amis qui me font toujours me sentir comme chez moi. J’attends donc avec impatience de revenir jouer devant vous à Montréal.»

Le No 1 mondial devrait renouer avec la compétition la semaine suivante lors du Masters 1000 de Cincinnati. «Nous aurions bien aimé que Novak puisse avoir une chance d’être couronné une troisième fois à Montréal, mais nous comprenons sa décision et nous lui souhaitons de récupérer rapidement pour le reste de sa saison», a réagi Eugène Lapierre, directeur du tournoi.