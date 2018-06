L'Italien Marco Cecchinato, qui n'avait pas gagné un match en Grand Chelem avant Roland-Garros, s'est qualifié contre toute attente pour les demi-finales. Il a dominé l'ancien no 1 mondial Novak Djokovic (22e) en quatre sets (6-3 7-6 (7/4) 1-6 7-6 (13/11)).

Stunning! Marco Cecchinato takes down Novak Djokovic to become the first Italian into the @RolandGarros semi-finals for 40 years. #RG18



