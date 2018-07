Cori Gauff. Voilà un nom dont il faudra se souvenir. A 14 ans et 4 mois, l'Américaine est devenue numéro 1 mondiale juniors devant sa compatriote Withney Osuigwe (16 ans).

Un véritable exploit puisqu'aucune joueuse aussi jeune n'avait réussi à atteindre le sommet de la hiérarchie. Finaliste à l'US Open, vainqueur à Roland-Garros, quart de finaliste à Wimbledon: l'adolescente est performante sur toutes les surfaces contre des adversaires souvent plus âgées de deux à trois ans. Conseillée notamment par l'entraîneur français Patrick Mouratoglou, Gauff a déjà déclaré qu'elle voulait «devenir la plus grande de tous les temps.»

At 14 years and 4 months, USA's Cori Gauff is the youngest ever junior world No.1



Congratulations! ???? pic.twitter.com/KNbMZSsPGe