Il ne manquait plus que le feu vert des autorités locales et le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a donné son approbation mardi. L'US Open se tiendra bien du 31 août au 13 septembre, sans public.

The @usopen will be held in Queens, NY, without fans from August 31 to September 13.



The USTA will take extraordinary precautions to protect players and staff, including robust testing, additional cleaning, extra locker room space, and dedicated housing & transportation.