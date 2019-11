C’est un privilège rare auquel l’ATP a convié une douzaine de journalistes vendredi soir: un pro-Am en compagnie des huit meilleures paires de double du monde sur le central de l’O2 Arena. Durant la saison, de telles expériences sont parfois proposées à des enfants et sur les courts annexes des tournois. Les journalistes, eux, se contentent d’observer. Ou alors ils jouent «entre eux», comme lors du traditionnel tournoi de la presse de Monte-Carlo.

Un immense merci à @atptour de nous avoir ouvert les portes du mythe et à @nmahut pour sa gentillesse et la séance en rab avec l’ami @djub22 Un souvenirs pour la vie, le meilleur moyen de lancer le Masters! P.S. Il y a un mec hors de forme sur la photo... saurez-vous le trouver? pic.twitter.com/q3Ghjssloh — Mathieu Aeschmann (@maeschmann) November 8, 2019

Devant cette occasion unique de fouler le plus beau court indoor du monde, on a casé une raquette au fond de la valise. Et vendredi soir, nous nous sommes retrouvés sur le court bleu azur de l’O2 à suivre l’échauffement du GO désigné: le Néerlandais Jean-Julien Rojer, lequel forme la sixième paire mondiale avec Horia Tecau.

La suite? Un joli moment de convivialité rythmé par des points à tour de rôle (30 joueurs pour un court, c’est beaucoup), quelques fous rires et les services supersoniques mais peu contrôlés de notre confrère de Metro, George Bellshaw.

Drafted in last minute in case Rafa pulls out... pic.twitter.com/7yUVjSpovO — George Bellshaw (@BellshawGeorge) November 8, 2019

Et nos impressions dans tout ça? Premièrement, la majesté de la salle – 17'500 places quand même – ne produit pas l'effet escompté (redouté). Parce qu’elle est vide, bien sûr. Mais sans doute aussi grâce à qualité de l’éclairage qui isole complètement le court de ce qui l’entoure. Au niveau des conditions de jeu, la vitesse du court est celle d’un dur intermédiaire dont la surface semble plus lisse (avec moins de sable dans la peinture) que sur les courts montés lors des Coupe Davis en Suisse par exemple. «Je trouve que c’est plus rapide que les autres années, confirme Jean-Julien Rojer avant de chuchoter en posant la main sur son micro (l'ATP filmait). Ce sont des conditions parfaites pour Federer.»

En attendant notre tour, on s'est ensuite rapproché du Polonais Lukasz Kubot pour vérifier cette thèse. «C’est plutôt rapide en effet. Et je trouve que les balles sont vives, elles sautent assez haut.» Là encore, «RF» ne devrait pas s’en plaindre, lui qui adore jouer vite tout en imprimant beaucoup d’effet avec son coup droit. «Ce sont les mêmes qu’aux Swiss Indoors (Dunlop) alors qu’elles étaient différentes à Bercy (Head), se félicitait d'ailleurs le Bâlois lors du «media day». Tant mieux pour moi, cela fait un mois que je joue avec la même marque.»

Le mec en Lacoste au milieu ? J’espère pas ???? #mercipourhier — Nico Mahut (@nmahut) November 9, 2019

Après ses nouvelles prometteuses, une dernière surprise nous attendait. Alors que nos collègues étaient récompensés de leur effort par des tranches de pizza, Nicolas Mahut accepta d’échanger quelques balles en plus et sur un rythme plus soutenu. Le tableau? D’un côté l’homme qui a remporté les quatre levées du Grand Chelem avec Pierre-Hugues Herbert. Et de l’autre, Julien Reboullet, responsable tennis à L’Équipe, et votre serviteur se décarcassant pour tenir au mieux la cadence et la balle dans le court. La photo prise après cette demi-heure inoubliable témoigne des séquelles physiques de l’exercice chez l'auteur de ces lignes. Elle ne suffit jamais à dire tout notre plaisir d’avoir pu partager ce court mythique avec un champion.