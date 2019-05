C'est une tradition à Madrid. Chaque année, au moment où se profile le Masters 1000 sur terre battue (5-12 mai), Manolo Santana va accueillir ses têtes d'affiche à l'aéroport les jours précédents le début du tournoi. Légende du tennis espagnol, celui qui vient de laisser sa place de directeur à l'ex-joueur désormais à la retraite Feliciano Lopez, âgé de 37 ans, a été à la rencontre de Rafael Nadal jeudi.

? Rafa Nadal, uno de los favoritos al título en la capital de España ha llegado al aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas donde ha sido recibido por el Presidente de Honor del torneo, Manolo Santana. https://t.co/3Fqdphl0cc pic.twitter.com/3OEaVrnUsn — RTVE Deportes (@deportes_rtve) 2 mai 2019

Et comme par le passé, il devrait réserver le même accueil à Roger Federer. Absent lors des trois dernières saisons sur brique pilée, le Bâlois de 37 ans va faire son grand retour sur l'ocre. Et il est évidemment très attendu. «C'était une grosse surprise quand il nous a appelés pour nous faire savoir qu'il jouerait ici, a expliqué à Marca Manuel Santana, désormais président d'honneur de l'épreuve. C'est une bonne nouvelle pour la ville de Madrid et pour tous les fans.»

Roger Federer scheduled for practice today at 3pm on Center Court with Robin Haase!



Vamos Roger???????????????????????????? @rogerfederer @MutuaMadridOpen — Brian (@camerlengo73_2) 3 mai 2019

S'il va falloir attendre le tirage au sort de vendredi pour connaître à quelle sauce seront mangé les stars du circuit à partir de dimanche, Santana voit Rafael Nadal, cinq titres à Madrid, comme le principal favori. «Novak Djokovic semble se concentrer davantage sur les Grand Chelem. Roger Federer? La seule chose que je puisse dire, c'est que c'est un artiste. J'aimerais le voir en finale avec «Rafa», c'est celle que tout le monde veut voir», a concédé l'homme âgé de 80 ans.

Grand rendez-vous de la saison sur terre battue, le Masters 1000 de Madrid, à l'instar d'Indian Wells, peut se targuer de réunir les meilleurs joueurs du monde. Outre Novak Djokovic, Rafael Nadal ou Roger Federer, Stan Wawrinka ou Grigor Dimitrov seront également en lice dans la capitale espagnole. Une semaine qui sera très spéciale aussi pour l'Espagnol David Ferrer, qui prévoit de prendre sa retraite à l'issue du tournoi.

(nxp)