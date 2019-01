Petite sensation à Melbourne, où le double tenant du titre de l'Open d'Australie Roger Federer sera programmé sur la Rod Laver Arena mercredi en journée (14 heures, heure locale, soit 4 heures chez nous en Suisse), chose rare pour l'homme aux 20 titres en Grand Chelem, très souvent abonné aux sessions nocturnes. Heureusement pour lui, le mercure ne dépassera à priori pas les 28 degrés.

Après sa victoire expéditive au 1er tour en moins de deux heures face à l'Ouzbek Denis Istomin (99e), Roger Federer affrontera le Britannique Daniel Evans (ATP 189), issu des qualifications. En soirée, Rafael Nadal (ATP 2) sera opposé à l'Australien Matthew Ebden (ATP 48) alors que le Croate Marin Cilic (ATP 7), finaliste la saison passée à Melbourne, jouera face à l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 81) pour une place au 3e tour.

Deux autres Suisses sont en lice mercredi: Henri Laaksonen aura les honneurs de la Margaret Court Arena (à 9 heures en Suisse). Le Schaffhousois défiera l'Australien Alex de Minaur, 19 ans et matricule 29 à l'ATP. Un peu plus tôt, vers 6 heures en Suisse, Belinda Bencic tentera de rallier le 3e tour face à la Kazakh Yulia Puntintseva (WTA 39) sur le court No 20. (nxp)