À bientôt 40 ans - elle les fêtera le 18 décembre prochain -, la Bâloise Patty Schnyder (WTA 187) retrouve donc le tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem, en l'occurrence celui de l'US Open.

Dans la nuit de mardi à mercredi (vers 3h du matin en Suisse), elle aura même les honneurs du Louis Armstrong Stadium, la deuxième plus grosse enceinte de Flushing Meadows. C'est qu'en face, elle retrouvera une certaine Maria Sharapova, 31 ans, ancienne No 1 mondiale et actuellement classée au 21e rang à la WTA.

Les deux femmes se sont rencontrées à huit reprises. Le bilan est clairement en faveur de la Russe: 7 victoires à 1. Il faut remonter au 16 mai 2008 pour retrouver trace de leur dernier affrontement. C'était à Rome, en quarts de finale.

Patty Schnyder en 2008 à Rome, lors de son quarte de finale contre Maria Sharapova. Image: Keystone.

Sharapova (No 2 mondiale, mais qui allait détrôner Justine Henin au sortir du tournoi romain) s'était imposée en trois sets (6-7 7-5 6-2) face à la Suissesse, alors classée au 12e rang mondial.

Maria Sharapova en 2008 à Rome, lors de son quart de finale contre Patty Schnyder. Image: Keystone.

C'est d'ailleurs sur la terre battue romaine que Schnyder a fêté sa seule victoire face à Sharapova, en 2005 (3-6 6-3 6-1).

Plus de gains en une semaine qu'en 2017!

Cette fois, les choses ont changé. Et les joueuses ont vieilli. Patty Schnyder joue encore parce qu'elle a «du plaisir et la passion du tennis». Maria Sharapova cherche la rédemption depuis son retour de suspension pour dopage, en avril 2017.

Ses trois victoires en qualifications permettent donc à Patty Schnyder de retrouver les feux de la rampe face à Sharapova, mais elles lui ont aussi rapporté 54'000 dollars, somme allouée à toutes les participantes du premier tour principal.

54'000 dollars? C'est plus du double de ce que Patty Schnyder a gagné depuis le début de l'année (25'748 dollars). Et c'est également plus que la totalité de ses gains en 2017 (49'920 dollars). La belle affaire.

Ah, on oubliait: les années qui se terminent par 8 sont synoymes de bons souvenirs à New York pour la Bâloise, puisqu'elle a été quart de finaliste en 1998 comme en 2008 (voir photos ci-contre). Doit-on en déduire qu'elle rééditera cette performance en cette année 2018? On n'en est pas encore là. Pour l'instant, laissons Patty Schnyder à la joie de ses retrouvailles avec Maria Sharapova.

Ok .... here we are .... @usopen main draw .... It is unbelivable and I feel very honored to be here with all the support from the people who send so much nice words.

Thank you so much.

I will give everything I have on Tuesday 9pm in this great new stadium.