Il était 22 heures lorsque Patty Schnyder est entrée sur le court Louis Armstrong, gros sac sur l’épaule, démarche chaloupée, comme on irait à un pique-nique. «La chaleur? La foule? Rien de nouveau pour moi», a-t-elle frimé au micro d’ESPN, avec des airs de vieille habituée (40 ans bientôt).

Elle était si impatiente d’y retourner, même, qu’elle n’a pas attendu l’annonce du speaker pour entrer dans l’arène, à la surprise d’un public qui ne l’attendait pas si tôt. Son adversaire, elle, semblait beaucoup moins pressée. Présentation expéditive, poignée de main glaciale.

Du temps de leur grandeur conjointe, Patty Schnyder et Maria Sharapova ne mangeaient pas à la cantine ensemble. La première avait cette jolie patte de gauchère que la seconde martyrisait avec un tennis de gros bras, dans un déchainement de cris (déjà). L’une dominait (Patty), l’autre gagnait (Maria). Ces deux-là n’étaient pas vraiment faites pour s’affronter…

Il faut croire que Sharapova en avait conservé un souvenir désagréable parce que, dix ans plus tard, elle a perdu immédiatement son service, puis son assurance. Elle était assaillie par de vieilles trouilles, c’était évident, et elle n’avait pas trop de ses poings serrés pour les cacher. Voilà probablement la récompense que Patty Schnyder était venue chercher aux confins de son come-back aventureux: celle d’une championne qui lui fait l’honneur de la haïr, implicitement de la craindre, la plus grande marque de respect qu’un compétiteur puisse espérer.

Au bout d’un moment, les années auraient dû peser, notamment les cinq que «Unsere Patty» a passées à soigner des chiens et élever un enfant (et vice-versa). Or même pas: à peine meilleure, Maria Sharapova a certes avancé dans le terrain, principalement en retour de service, mais sans jamais assoir sa domination. Sa prise de balle plus précoce, plus incisive, a installé une cadence que Schnyder pouvait difficilement contrecarrer en force et en vitesse d’exécution, mais il y avait encore cette maudite patte de gauchère, cet œil, ce tempérament obstiné (et moins de fautes directes, certes).

La revenante a écarté trois balles match à 6-3 dans le tie-break, avant de s’incliner 6-2 7-6. Elle avait le visage marqué, un peu triste aussi. C’était beau quand même et, quand elle est repartie avec son sac sur le dos, à minuit pile, les regards semblaient la supplier de revenir quand elle veut.

Image: Keystone. (nxp)