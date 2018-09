Retrouvez notre débat chaque fin de semaine. Aujourd'hui: Gerard Piqué et sa nouvelle Coupe Davis vont-ils tuer la Laver Cup de Roger Federer? Avec nos spécialistes de tennis Mathieu Aeschmann et Christian Despont, ainsi que nos partenaires de «Rouge FM» Frédéric Piancastelli et Raphael Descombes. A visionner dans la vidéo ci-dessus. (nxp)