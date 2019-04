La Slovène Polona Hercog, 28 ans et matricule 89 au ranking de la WTA, n'est pas à proprement parler une star du circuit. Mais elle en est assurément la plus rock'n'roll!

Elle se distingue en effet de ses adversaires par la multitude de tatouages qu'elle arbore. Et notamment son bras droit, qui est recouvert dans son intégralité, mais qu'elle cache parfois sous un manchon rose, comme ce samedi à Lugano. Et puis, elle n'a certainement pas choisi par hasard un équipementier dont le logo est une tête de mort.

.@PolonaHercog makes her first final on the WTA tour this season!



She claims the match over Ferro, 7-5, 6-4. ????#SamsungOpen pic.twitter.com/njN7aHdRWr