Du 21 au 26 mai, Stan Wawrinka (ATP 25) glissera probablement sur la terre battue de Lyon. Et non pas, comme ce fut le cas lors des trois dernières années, sur celle de Genève.

Le meilleur tennisman romand qui ne s’aligne pas sur l’unique tournoi romand du calendrier du World Tour, forcément, ça interpelle. Pourquoi, alors qu’il en fut la tête d’affiche et qu’il a soulevé la Coupe lors des deux dernières éditions, Wawrinka ne figurera pas dans le tableau 2018? La terre est-elle devenue plus ocre ailleurs? Le Vaudois de 33 ans, détenteur de trois trophées du Grand Chelem mais gêné par les pépins de santé depuis quelques mois, n’est-il plus assez vendeur? Ou Wawrinka n’éprouve-t-il plus de désir pour Genève?

Rien de tout ça. Selon nos informations, les raisons de la rupture entre les organisateurs du Geneva Open sont uniquement d’origines financières.

Remontons le fil du temps. En 2014, lors de la conclusion d’un accord de trois ans entre les deux parties, la garantie offerte à Wawrinka s’élevait à 500'000 francs par édition. Un chiffre qui correspond à celui du marché pour un joueur qui a remporté un tournoi du Grand Chelem (Open d’Australie 2014), qui fera vendre les billets et permettra d’enregistrer un fort taux d’audience à la télévision.

Proposition indécente

L’accord devenu caduc, Stan Wawrinka a émis le souhait de prolonger le concubinage avec le tournoi des Eaux-Vives. Toujours selon nos sources, l’ex-numéro 3 de la hiérarchie mondiale a proposé de conclure une nouvelle entente de quatre ans aux mêmes conditions de garanties que celles qui figuraient dans le contrat précédent. Une proposition qui n’a pas trouvé d’écho auprès des organisateurs. Qui ont soumis une autre offre au Vaudois: un accord d’un an avec une prime d’engagement de 80'000 francs. La lecture du message est limpide. En proposant un montant qui confine à l’insulte pour un joueur détenteur de trois couronnes du Grand Chelem, l’organisateur a démontré qu’il n’avait pas l’intention de mettre le portrait de Stan Wawrinka sur l’affiche de son édition 2018 et qu’il avait d’autres projets.

Confronté à nos recherches, Stan Wawrinka refuse de commenter les chiffres. «Je peux simplement dire que je ne me suis pas senti désiré par les organisateurs du Geneva Open», lance-t-il au bout du fil, en pesant ses mots.

Aujourd’hui, il prendra part à une conférence de presse du Swiss Open de Gstaad. On peut donc spéculer, sans risque de se tromper, qu’il s’alignera quand même en Suisse dans un tournoi sur terre battue cette année.

Mais il y avait cependant de la place pour deux événements helvétiques dans son calendrier.

«On veut Stan chez nous»

Tout comme Stan Wawrinka, les organisateurs du Geneva Open ne souhaitent pas commenter les montants qui ont lié contractuellement le tournoi au tennisman vaudois ni ceux qui ont été proposés à l’actuel No 25 mondial pour une participation à l’édition 2018. «Mais je peux affirmer que nous étions prêts à consentir un gros effort pour que Stan s’aligne à Genève, avance Rainer Schüttler, l’un des propriétaires du tournoi. D’ailleurs, s’il souhaite obtenir une wild card dans les délais d’inscription, nous la lui donnerons.» Thierry Grin, le directeur du tournoi, ajoute: «Genève, c’est sa région. Il y a son public. Il était évident que nous étions disposés à l’accueillir.»

On glisse à nos interlocuteurs que Wawrinka nous a déclaré ne pas s’être senti désiré par les organisateurs. «Je suis vraiment désolé d’entendre ces mots, reprend Rainer Schüttler. J’ai la conviction que nous avons entrepris tout ce qui était en notre pouvoir pour que Stan se sente le bienvenu. Je le répète: on le veut chez nous!» (Le Matin)