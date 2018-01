Roger Federer et Marin Cilic, qui s'affrontent dimanche en finale de l'Open d'Australie, ont passé leurs vacances ensemble, par hasard, aux Maldives, en novembre dernier.

«Je suis arrivé en premier sur l'île et on m'a dit que Marin venait. Je ne voulais pas le déranger et il ne voulait pas me déranger non plus. Au bout de deux jours, il m'a écrit pour me dire "Je suis ici, si tu veux qu'on se rencontre...", a raconté le Suisse, qui avait battu le Croate quelques jours plus tôt dans un match de poule du Masters à Londres.

»Je lui ai répondu: "bien sûr, et si tu veux faire quelques balles..." J'en avais envie parce que c'est bien de garder le rythme. Ensuite nous avons bu quelques verres ensemble, j'ai rencontré sa fiancée, nous avons mangé un gâteau avec eux, il y avait toute ma famille», a-t-il poursuivi.

«Nous nous sommes entraînés deux fois 45 minutes. C'était très amusant. Pas de coach, rien. C'était décontracté. Ça m'a plu de connaître l'homme au-delà du joueur de tennis», a dit Federer.

(afp/Le Matin)