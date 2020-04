Afin d'échapper à la monotonie du confinement, Rafael Nadal a opté pour un live via Instagram. Cette session a réuni autour de lui 50'000 fans, qui ont également eu droit à des interventions de Roger Federer, Andy Murray et Marc Lopez.

Autant l'Espagnol est impressionnant sur un court de tennis, autant il patine devant son ordinateur. «Je suis une catastrophe», a avoué Rafa. Son premier live a débouché sur des moments surréalistes, par exemple lorsqu'il a dû inviter Roger Federer dans la conversation. Visiblement, le Suisse a dû s'y reprendre à plusieurs reprises avant de pouvoir joindre l'Espagnol. Bon joueur, le Bâlois a dit que cette connexion difficile venait certainement de lui...

Cela faisait neuf mois et la demi-finale de Wimbledon que les fans attendaient un «Fedal». Ils n'ont pas été déçus. Les deux hommes ont échangé pendant une dizaine de minutes et ont surtout beaucoup plaisanté.

- Roger Federer : Ça me dérange que tu sois gaucher (rires) ! Pourquoi joues-tu de la main gauche alors que tu es droitier ?

- Rafael Nadal : Je n'aurais jamais pu jouer de la main droite, c'est une légende (rires) !



A propos de leur entraînement: «Je n'ai pas touché de raquette depuis Indian Wells (annulé la veille de son début le 9 mars)», avoue Nadal à Federer qui, en stratège, avait préparé son attaque. «Parfait, rétorque le Suisse, tu ne seras plus capable de jouer au tennis quand tu reviendras!» «J'espère me souvenir un peu quand même...», renvoie l'Espagnol tandis que le Suisse s'esclaffe.

«Mon genou est OK»

Les deux hommes ont ensuite évoqué leur état physique. Federer, qui se remet d'une arthroscopie subie en février, n'avait de toutes façons pas prévu de rejouer avant la saison sur gazon, annulée depuis.

«Le genou est OK. Les six premières semaines se sont très bien passées, puis ça a évolué un peu plus lentement. Et maintenant, ça va de mieux en mieux. Mais j'ai beaucoup de temps! Il n'y a pas de stress, pas de précipitation, c'est le seul côté positif de la situation: j'ai énormément de temps. Au bout du compte, il faut que mon genou aille bien, le moment de mon retour n'a pas d'importance», explique le Bâlois.

A suivre sur Youtube l'entier de la conversation entre Federer et Nadal

Et Andy Murray passa par là

Andy Murray n'a pas perdu une minute de ce live. Il y est allé de son petit commentaire en tout début d'intervention: «Il peut gagner 52 fois Roland-Garros mais pas faire fonctionner Instagram».

Une fois le Britannique connecté, la discussion a très vite dévié sur l'Open de Madrid virtuel. «Je m'entraîne tous les jours, et j'ai joué mon premier match aujourd'hui», a expliqué Nadal. Murray, sera lui aussi de la partie à Madrid: «J'ai joué hier soir, et je t'ai choisi pour jouer sur terre battue, forcément. J'étais toi, et j'affrontais Roger. Mais après un set, tu étais incroyablement fatigué... Ce qui n'est pas le cas quand je t'ai affronté en vrai, je ne t'ai jamais vu fatigué comme ça! Je n'ai pas mon personnage dans le jeu, donc je suis obligé de choisir quelqu'un d'autre.»

Claude-Alain Zufferey