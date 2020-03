Il y a des monuments, des symboles auxquels il ne faut pas toucher. Ou tout du moins pas sans s’exposer aux foudres de celles et ceux qui adulent «l’objet» concerné. Roger Federer fait partie de ces icônes a priori intouchables. Alors quand l’ATP Tennis TV commet un crise de lèse-majesté, forcément, il y a levée de boucliers, voire crachements de venin.

Le délit qui a tout déclenché? Cette vidéo (ci-dessous) diffusée sur le canal précité, où on peut voir une animation représentant le changement qui a eu lieu lundi au sein des trois premiers du classement ATP. On voit donc au sommet du podium la figurine de Novak Djokovic afficher sa force tranquille; on voit à sa droite Rafael Nadal, en no2 éternel combattant; et on voit à sa gauche Roger Federer… jusqu’à ce que l’Autrichien Dominic Thiem ne tombe du ciel pour éjecter sans le moindre ménagement le Bâlois, qui grimace alors en donnant l’impression de filer tout droit aux oubliettes.

Une vidéo que beaucoup auront simplement considérée comme amusante – ou moins drôle. Mais il y a aussi ceux qui n’ont pas supporté, dénonçant depuis les quatre coins du monde une «honte», un «scandale». Roger Federer a quant à lui sans doute d’autres chats à fouetter. En son absence pour blessure, il aura au moins pu vérifier cette réalité-là: le monument peut compter, plus que jamais, sur de farouches défenseurs.