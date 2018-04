Marco Cecchinato, 92e joueur mondial à 25 ans, se souviendra sans doute très longtemps de son passage à Budapest où, éliminé en qualifications dimanche 22 avril, il s'est pourtant retrouvé en vainqueur une semaine plus tard!

«C'est incroyable. Peut-être que je rêve. J'ai perdu dimanche et me voilà vainqueur du tournoi», s'est exclamé l'Italien qui repart de la capitale hongroise avec quelques records en poche. «Aujourd'hui est un jour spécial parce que je remporte le premier tournoi de ma carrière. Je suis très heureux», a ajouté Cecchinato, premier «Lucky Loser» (repêché) à s'imposer depuis Leonardo Mayer à Hambourg en juillet 2017. Il est aussi le deuxième à s'imposer, en 2018, à la fois sur le circuit Challenger et celui de l'ATP après Pablo Andujar.

???????? Marco Cecchinato wins his first ATP World Tour ????, as a lucky loser, in Budapest.



First-Time Winner Spotlight ?? https://t.co/dVz4OJiIw1 pic.twitter.com/GFd9rNdXKO — ATP World Tour (@ATPWorldTour) 29 avril 2018

Car, Cecchinato avait été repêché pour suppléer le forfait de dernière minute d'un joueur du tableau principal alors qu'il s'apprêtait à rentrer à la maison. Et depuis, il a gagné cinq rencontres consécutivement, lui qui n'en avait enlevé qu'une seule du circuit principal (au premier tour de Monaco) jusque-là rencontre.

En finale, il n'a laissé aucune chance (7-5, 6-4) à l'Australien John Millman, le 94e mondial sans doute encore sous le coup des efforts fournis auparavant pour terminer sa demi-finale, interrompue par la nuit, contre la Aljaz Bedene en trois sets 2-6, 7-6 (7/3), 7-6 (7/5). (afp/nxp)