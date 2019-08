Roger Federer célèbre ce jeudi son 38e anniversaire. Lorsque sa maman Lynette a mis Roger au monde, le 8 août 1981, quelque vingt mois après avoir donné la vie à Diana, elle et son mari Robert ne se doutaient certainement pas que le petit bébé qu'ils tenaient dans leurs bras allait devenir le plus fantastique joueur de tennis de l'histoire.

Et sinon, que se passait-il en Suisse et dans le monde en ce samedi 8 août 1981? «LeMatin.ch» est allé fouiller dans ses archives et a ressorti les unes des quotidiens romands de l'époque.

On vous laisse vous balader d'une page à l'autre dans notre galerie ci-dessus. Vous le verrez, certains événements auraient pu avoir des conséquences pour le futur champion. Heureusement, il n'en a rien été.