Trois étages, sauna, vue sur le lac, terrasse couverte: cette grande maison sur la commune d’Arzier (VD) a de beaux atouts. Mise à la vente sur les plateformes anibis et homegate, la villa est en fait celle du tennisman français Gaël Monfils.

La bâtisse compte neuf pièces pour un total de 370 m2. Pour l'acquérir, il vous en coûtera 3,6 millions de francs. À ce prix, vous pourrez profiter du home cinéma de huit places et de sa machine à pop corn situés au rez inférieur. La demeure compte également une cave à vin climatisée pour les amateurs de grands crus.

Installé depuis plus de 10 ans dans la région de La Côte, le joueur parisien, demi-finaliste à Roland Garros (2008) et à l’US Open (2016), avait d’abord habité à Nyon, puis à Trélex. C’est en mai 2018 qu’il avait déménagé un peu plus haut sur les contreforts du Jura. (nxp)