Bague de match! Un mois après sa fabuleuse victoire à l’US Open, Rafael Nadal a remporté ce samedi certainement le match le plus beau et le plus émouvant de sa vie. Le joueur espagnol a dit oui, ou plutôt «sí», pour le meilleur et pour le pire, à Maria Francisca«Xisca» Perello, qu'il aime depuis 14 ans..

Le No 2 mondial et sa tendre moitié se sont témoigné leur flamme devant du beau monde. C’est à Majorque, dans leur île d’origine où leur idylle avait commencé, qu’il lui a passé la bague au doigt. Parmi leurs invités, on trouvait évidemment quelques grands noms du tennis espagnol, ainsi que l’ancien roi Juan Carlos.

Pour l’occasion, «Rafa» avait réservé La Fortaleza, une forteresse chic où quelque 350 invités étaient attendus. Le tennisman et son épouse ayant demandé à leurs convives la plus grande discrétion - il a même prononcé l'interdiction des téléphones portables à sa soirée -, aucune image ne devait en principe paraître sur les réseaux sociaux. Mais les photographes ont pu voir quelques-uns de ces invités se diriger vers le lieu des festivités...

???? Los reyes eméritos don Juan Carlos y doña Sofía asisten a la boda del tenista Rafael Nadal con Mery Perelló pic.twitter.com/yiiR19FYvQ — EFE Deportes (@EFEdeportes) 19 octobre 2019

Le plus célèbre de tous était sans doute l’ancien roi Juan Carlos 1er, 81 ans. Grand amateur de sport et fervent supporter de Rafael Nadal, l'ancien monarque - qui a abdiqué en 2014 en faveur de son fils Felipe - et la reine Sofia ont répondu à l’invitation. Un couple royal pour le mariage du roi de la terre battue, en somme.

Rafael Nadal a aussi pris soin d’inviter ses amis et compatriotes avec lesquels il a tout gagné. Son entraîneur Carlos Moya, Marc Lopez (son partenaire avec lequel il a terminé en or aux JO 2016), Juan Monaco, David Ferrer, Feliciano Lopez, Fernando Verdasco… Tous ont répondu présents pour célébrer l’union du «Taureau de Manacor» et de Xisca.