Une victoire. C'est ce qui sépare désormais Rafael Nadal de son 19e titre en Grand Chelem, qui le ramènerait à une longueur du record de Roger Federer. Le Majorquin s'est qualifié vendredi pour sa cinquième finale à l’US Open, la troisième de l'année dans un «Majeur» après Roland-Garros et l’Open d’Australie, en dominant Matteo Berrettini (ATP 25) 7-6 (8-6) 6-4 6-1 en 2 h 35’ lors de la deuxième demi-finale à Flushing Meadows.

Cette qualification pour une 27e finale en Grand Chelem a mis du temps à se dessiner pour le «Taureau de Manacor». La faute en grande partie à la qualité du tennis proposée par le colosse (1,96 m 90 kg) mais non moins habile Italien de 23 ans, qui, l'espace un set et demi, a fait «trembler» Rafael Nadal. Porté par sa puissante première balle de service, mais aussi quelques délicieux amortis, Matteo Berrettini a sauvé cinq balles de break et une balle de set pour forcer un jeu décisif. Un tie-break qu'il a débuté comme dans un rêve (4-0) pour se procurer ensuite deux balles de première manche (6-4). Moment choisi par le Romain pour envoyer une volée de revers dans le filet puis un amorti de revers affreux: rédhibitoire face au No 2 mondial.

«J'ai survécu à ce moment»

Frustré par toutes ces occasions manquées plus tôt, Rafael Nadal a célébré le gain de la première manche comme s’il avait remporté le titre. Et après neuf balles de break ratées (4/16 en tout), l'Espagnol de 33 ans - qui lui n'en a concédé aucune - a finalement pris le service de Matteo Berrettini pour faire cavalier seul jusqu'au bout. «Le premier set a été frustrant avec toutes ces balles de break et vous ne voulez pas vous retrouver au jeu décisif contre un joueur comme Matteo. J'ai été chanceux de gagner le tie-break. J'ai survécu à ce moment. Et après avoir enfin réussi à faire le break au 2e set, le match a changé. J'étais plus calme, plus agressif», a expliqué «Rafa».

Opposé dimanche au Russe de 23 ans Daniil Medvedev, 5e joueur mondial, Rafael Nadal chassera son quatrième titre à New York. Mais il sait que la tâche sera rude. «C'est l'un des joueurs les plus solides du circuit. Il progresse chaque semaine et a eu un été incroyable (...) C'est le joueur qui joue le meilleur tennis en ce moment et cela sera l'adversaire le plus dur pour cette finale».