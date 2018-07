«Je me sens bien et je me réjouis de disputer ce tournoi qui me tient à cœur, indique Rafael Nadal au moment d'aborder le tournoi du Grand Chelem londonien. Evidemment que d’avoir dû déclarer forfait pour le Queen’s n’était pas la meilleure des préparations, mais j’ai tellement joué sur terre battue ce printemps que c’était positif de pouvoir me reposer. Je suis heureux, je sais ce que je fais, je n’ai plus 20 ans. Je sais comment m’y prendre avec ma programmation afin d’arriver ici dans de bonnes dispositions», a commenté le No 1 mondial. Autant dire que lui qui est souvent considéré comme «l’autre» favori du tournoi avec Roger Federer a les crocs. «Mes attentes sont toujours très élevées, confirme-t-il. Je ne suis pas ici seulement pour jouer le tournoi, mais bien pour aller le plus loin possible.» (nxp)