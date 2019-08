Rafael Nadal a envoyé un drôle de cadeau à Roger Federer mercredi, à la veille du 38e anniversaire du Suisse.

En s'imposant en deux sets (7-6 6-4) face au Britannique Daniel Evans, au 2e tour de la Coupe Rogers à Montréal, l'Espagnol a en effet cueilli sa 378e victoire dans un Masters 1000. Il rejoint ainsi Federer à la première place du classement du plus grand nombre de victoires à ce niveau. L'Espagnol détient déjà le record du plus grand nombre de titres en Masters 1000 (34, soit un de plus que Novak Djokovic).

Nadal, qui affrontera l'Argentin Guido Pella cette nuit en 8e de finale, parviendra-t-il à signer un 379e succès à ce niveau, et ainsi occuper seul la plus haute marche du podium?

Rappelons aussi que «Rafa», tenant du titre à Montréal, est condamné à aller en finale s'il ne veut pas voir Federer lui ravir la deuxième place au classement de l'ATP.