Coup de tonnerre à Melbourne! Rafael Nadal, qui perdra son trône de No 1 mondial en cas de titre de Novak Djokovic dimanche, a été éliminé dès les quarts de finale de l'Open d'Australie mercredi soir, vaincu par Dominic Thiem 7-6 7-6 4-6 7-6. L'Autrichien, qui n'avait jamais atteint le dernier carré en Grand Chelem hormis à Roland-Garros - quatre fois -, défiera vendredi Alexander Zverev, tombeur de Stan Wawrinka plus tôt dans la Rod Laver Arena.

Toujours perdant en cinq duels contre «Rafa» en Grand Chelem, le no 5 mondial a bien failli repartir une nouvelle battu mardi soir. Comme le Majorquin contre Nick Kyrgios il y a 48 heures, «Domi» a perdu tous ses moyens - trois fautes en coup droit et une double - au moment de servir pour le gain de la rencontre, à 5 jeux 4 en sa faveur dans le quatrième set. Dans le troisième tie-break de la partie, il a rechuté, expédiant son coup droit - et pas le plus dur - dans le filet sur sa première balle de match. Mais comme l'Espagnol face à l'Aussie dimanche, il s'en est finalement sorti.

Rafael Nadal (19) ne rejoindra donc pas Roger Federer au nombre de titres en Grand Chelem. C'est pourtant lui qui a eu un break d'avance dans les deux premiers sets (5-3 et 4-2) avant de les perdre au jeu décisif. Dominé comme rarement du fond de court et dans les rallyes de plus de 9 coups, l'Espagnol a été au filet mais a été abandonné par son jeu à la volée dans les moments chauds (9/19 sur ces deux manches). Frustré par son niveau, il s'est notamment emporté après avoir été averti pour dépassement de temps au service...

Rafael Nadal addressing everyone that willingly watched Sandgren-Querrey pic.twitter.com/GvhIoUd3kp — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 29, 2020

«C'était un peu spécial de servir face à Nadal pour me qualifier pour ma première demi-finale à Melbourne... Je n'ai pas tenu la pression», a raconté Dominic Thiem sur le court avant de revenir sur le grand nombre de points qu'il a empochés avec l'aide de la bande du filet. «J'ai eu de la chance dans les moments critiques, le filet était de mon côté. Mais Rafa est l'un des meilleurs au monde et il faut toujours de la chance pour le battre», a-t-il poursuivi.

JSa