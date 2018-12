Battu par le Sud-africain Kevin Anderson (4-6, 6-3, 6-4) vendredi en demi-finales, Rafael Nadal ne jouera pas la petite finale du tournoi exhibition d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis. L'Espagnol a annoncé son forfait pour la rencontre qui aurait dû l'opposer à Karen Khachanov, dominé vendredi par le numéro 1 mondial serbe Novak Djokovic (6-4, 6-2).

«Ce n'est pas le moment pour moi de faire un pas en arrière, c'est le moment de faire un pas en avant», a expliqué le Majorquin. «Le match d'aujourd'hui (vendredi) est un pas en avant. C'est le plus important, a-t-il poursuivi. J'ai beaucoup souffert en termes de blessures, je ne veux pas souffrir davantage, je veux faire les choses dans le bon sens, étape par étape, c'est tout. Mon objectif est d'être prêt pour l'Open d'Australie et je pense que je suis sur la bonne voie pour y arriver mais je ne peux pas prendre trop de risques dès le premier match après de nombreux mois (sans jouer) et surtout après l'opération.»

«Je vais prendre quelques jours de repos»

Nadal, qui n'avait plus joué depuis son abandon en demi-finales de l'US Open en septembre dernier, ne veut prendre aucun risque à quelques semaines de l'Open d'Australie. «Ça a été un match difficile en trois sets», a-t-il commenté en conférence de presse après sa défaite face à Anderson. «J'ai des douleurs normales après une longue période sans jouer. Je vais prendre quelques jours de repos. La saison vient juste de commencer pour moi. C'était un objectif d'être ici, j'ai tout fait pour être ici peu de temps après une opération (ndlr: cheville droite opérée en novembre), je n'étais pas sûr de pouvoir venir et je l'ai fait. L'année dernière, j'ai manqué l'événement au dernier moment, je ne voulais pas que ça recommence. Mais je dois prendre une décision et j'ai passé plus de temps sur le court que ce que j'avais imaginé.»

Nadal est inscrit au premier tournoi de la saison, la semaine prochaine à Brisbane. Changera-t-il ses plans comme il vient de la faire à Abu Dhabi? «J'ai un vol réservé pour Brisbane», a-t-il répondu. «Mon but est d'aller là-bas et de jouer. C'est mon plan.»

L'Open d'Australie aura lieu du 14 au 27 janvier 2019. (nxp)