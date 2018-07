Wimbledon est un îlot de traditions dont il faut à tout prix préserver le charme inégalable. Mais vendredi soir, la règle qui veut que le Centre Court tire le rideau à 23h par respect pour les riverains a pris tous les traits du pire crime possible contre le tennis.

Comment est-ce possible d’arrêter un sommet d’une telle intensité? Rafael Nadal et Novak Djokovic se rendaient coup pour coup depuis presque trois heures (2h54) lorsque l’arbitre prononça la phrase tant redoutée. «Ladies and Gentlemen, play is suspended.» Il était 23h02 et cette annonce aurait mérité bien plus de tumulte que cette bronca polie dont seul le public de Wimbledon est capable.

Démarrage à sens unique

Ce 52e épisode de la rivalité «Rafa-Nole» se jouera donc sur deux jours. Et même après quelques heures de digestion, il est bien compliqué de deviner à qui la nuit portera conseil. Quelle est la situation? En arrachant un tie-break du troisième set d’une intensité et d’un niveau de tennis hallucinants (aucune exagération dans les superlatifs), Novak Djokovic a clairement pris un double avantage: comptable (6-4 3-6 7-6) et psychologique (il a sauvé trois balles de set). Mais le rapport de force est sans doute plus délicat à évaluer.

En effet, le premier acte de ce «classique» a connu un démarrage à sens unique. Très agressif dès le retour, «Nole» ne laissait pas respirer Rafael Nadal. Il jouait long, dictait le tempo. À tel point que s’il avait concrétisé l’une de ses balles de break au début de deuxième set, le match aurait peut-être été plié avant le couvre-feu.

Que s’est-il passé lors de cette entame déséquilibrée? Il n’est pas interdit de penser que Rafael Nadal a mis du temps à s’adapter aux conditions indoor. Avec le toit refermé, le Centre Court devient une étuve (la climatisation met une heure à faire son effet). La balle va plus vite, sa trajectoire est plus «propre», autant de caractéristiques qui favorisent le jeu en rythme du Serbe.

L'impact de l'air libre

Or samedi après-midi, le soleil est attendu sur Church Road; des conditions qui devraient permettre à cette demi-finale de se conclure à ciel ouvert. Une bonne nouvelle pour Rafael Nadal? Assurément. Car à voir la marge infime qui séparait les deux hommes vendredi soir – une demi-volée mal touchée de l’Espagnol sur le mini-break décisif – le facteur «air libre» aura un réel impact.

Il va donner du relief aux trajectoires plus arrondies et aux plus grandes variations d’effets de l’Espagnol. Sera-ce suffisant pour relancer «Rafa» vers la conquête d’un troisième Wimbledon? Réponse dès 14 heures. (nxp)