Rafael Nadal ne l'a pas fait exprès, mais il a déclenché une vague de protestation(s) sur les réseaux sociaux le week-end dernier, à tel point qu'il a été obligé de se justifier, lundi, lors de la conférence de presse qu'il a donnée avant le tournoi Masters 1000 de Madrid.

Les faits remontent à jeudi passé. Déjà présent dans la capitale espagnole, Nadal a été invité à assister à la demi-finale de Ligue Europa entre l'Atlético Madrid et Arsenal (1-0). Jusque là, rien de répréhensible.

Le problème est survenu en fin de match, quand Nadal, supporter inconditionnel - et déclaré - du Real Madrid, a été aperçu avec une écharpe rouge de l'Atlético autour du cou! Il a été qualifié de «traître absolu» par certains sur les réseaux sociaux.

Nadal a donc dû s'en expliquer: «En fait, il faisait un peu froid, et j'ai simplement cherché à me réchauffer.» Il l'a fait en enroulant un T-shirt de l'Atlético autour de son cou, ce qui n'a pas plu aux socios du Real.

Le No 1 mondial est allé plus loin dans sa réflexion: «Je crois qu'il y a un problème dans la société actuelle. Il semblerait que, pour être considéré comme un vrai supporter d'une équipe, il faille avant tout être un «anti-autre équipe». Pour ma part, je soutiens le Real Madrid, mais j'ai beaucoup d'amis à l'Atlético. J'ai donc répondu à l'invitation de ces derniers pour soutenir une équipe espagnole dans une compétition européenne face à un club anglais. Je voulais simplement profiter et assister à un grand match de foot.»

Ce fut le cas, du moins jusqu'à ce que Nadal sente un petit courant d'air et décide de se protéger le cou avec un T-shirt rouge de l'Atlético...

Rafael Nadal en début de match au stade Wanda Metropolitano. Il n'avait pas encore de T-shirt rouge autour du cou...

Rafael Nadal s'est expliqué lundi en conférence de presse à Madrid. Images: Keystone.

(Le Matin)