Le No 2 mondial Rafael Nadal, forfait à Brisbane en raison d'une «légère» blessure à la cuisse gauche, a insisté sur le fait qu'il se sentait «mieux» et n'avait «pas ressenti de douleur» après un match-exhibition à Sydney, lundi soir.

Nadal a perdu en simple contre Nick Kyrgios (0-4 4-3 3-5), avant de faire équipe avec le Canadien Milos Raonic pour battre la paire australienne Kyrgios/Millman. L'Espagnol de 32 ans a déclaré qu'il se «sentait mieux» après son forfait à Brisbane, alors qu'une IRM avait révélé une très petite élongation et mis en doute sa participation à l'Open d'Australie qui commence le 14 janvier à Melbourne.

«Je n'ai pas ressenti de douleur ici, a déclaré le joueur au 17 titres du Grand Chelem. «Je pense que c'était un bon début pour moi, un bon retour en action devant un public fantastique à Sydney.»

Nadal, qui a subi une arthroscopie de la cheville droite en novembre, n'a plus joué de tournoi majeur depuis son abandon en septembre lors de la demi-finale de l'US Open face à Juan Martin del Potro. Pour commencer sa saison, il a disputé le 1er tour d'une exhibition à Abou Dhabi qu'il a perdu contre le Sud-Africain Kevin Anderson.

Interrogé par les journalistes pour savoir s'il se considérait comme un prétendant à Melbourne, il a répondu: «Pourquoi pas?» Avant d'ajouter: «Vous ne pouvez pas prévoir cela. Bien sûr, cela aurait été mieux si j'avais pu disputer un tournoi complet à Abou Dhabi et un tournoi complet à Brisbane, et c'est un fait que je n'ai pas joué de matches depuis longtemps. Mais le plus important est que je me sente bien avec la balle.» (AFP/nxp)