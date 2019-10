Lundi, le joueur de St-Barthélemy a chevauché le clavier de son smartphone et donné un challenge à ses 1'739’800 abonnés sur le réseau social à l’oiseau bleu. «Pouvez-vous marcher à travers un court de tennis sans manquer un rebond?». Le but, parcourir les 23,77 mètres du terrain en jonglant avec la tranche, sans faire tomber la sphère jaune.

Vous pensez bien qu’on s’y est essayé au bureau et qu’il s’est avéré absolument impossible de faire plus de quatre mètres sans frapper dans un mur ou violenter un ordinateur placé inopportunément en plein sur notre route. Du coup, on a dû faire appel à la vidéo pour essayer de maladroitement faire croire qu’on était capable de s’en sortir sans être ridicule. Raté? C’est vrai, mais au moins on a tout donné…

Alors comme on est plutôt du genre maladroit à la rédaction dès qu’il s’agit de manier la raquette, on a décidé de s’en séparer et de vous la faire gagner. Si vous vous sentez capable de relever le «Challenge Wawrinka», filmez-vous (sans montage grossier comme nous) en train de réaliser votre exploit et envoyez-nous la vidéo à l’adresse redaction@agencesportcenter.ch avec le sujet «Challenge Wawrinka», d’ici au lundi 4 novembre à 17 heures.

On publiera les meilleurs vidéos et surtout celle du vainqueur, récompensé comme il se doit, le mardi suivant dans la matinée. Le plus habile d’entre vous recevra une VCORE Duel G 97 de la même marque que le joueur vaudois, d’une valeur de 249 francs. R. Ca.