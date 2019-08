Votre deuxième tour était presque la copie exacte du précédent, avec la perte du premier set. De quoi auriez-vous besoin pour prendre un meilleur départ?

Je ne sais pas. J’ai vécu ces situations des dizaines de fois où je ne démarre pas très bien et où tout le monde me demande: mais qu’est-ce que tu fabriques? Je n’en sais rien, honnêtement. La seule chose à faire est d’y retourner, d’appliquer le plan, et d’espérer un meilleur résultat. Je ne pense pas qu’il existe de secret pour un départ réussi, sinon un bon échauffement, une bonne préparation mentale, et une bonne connaissance de l’adversaire. Tout ça, je l’ai fait.

Vous n’êtes donc pas contrarié?

C’est bien sûr un peu frustrant de vivre deux fois le même match, spécialement quand le niveau est bas, que les fautes sont nombreuses et que l’énergie n’est pas là. Restons positifs: je ne peux que m’améliorer.

Pensez-vous qu’il vous soit plus difficile de trouver votre jeu à l’US Open que dans les autres Grand Chelem?

En théorie, je vous dirais plutôt que c’est facile, car il n’y a littéralement plus de vent. Encore moins aujourd’hui où nous avons joué sous le toit fermé, avec seulement la ventilation… Non, l’environnement est supposé m’aider à trouver mon jeu. Je n’ai pas de réponse à vous apporter. Il y a juste que mes balles étaient un peu molles, surtout au début. Mais je ne suis pas inquiet, tout va bien.

Comment occuperez-vous votre journée de jeudi?

J’ai planifié un entraînement d’une heure, pas plus, simplement pour m’assurer que je sens bien la balle, simplement pour évoluer dans un environnement sans pression, sans peur de rater, sans obligation de servir une grosse première. Je crois que le travail foncier effectué avant Wimbledon m’a préparé à tout le reste. J’attends la suite sereinement.