«Quand ce genre de résultat arrive, on s'en va et on se dit: «C'est quoi le plan?» Mais je ne sais pas... J'ai juste quitté le court.» C'est un Roger Federer désabusé qui s'est présenté devant les médias, après avoir perdu son 8e de finale face au Russe Andrey Rublev (3-6 4-6 en 62 minutes). Il s'agit là de sa défaite la plus rapide depuis 16 ans: en janvier 2003, au premier tour du tournoi de Sydney, le Bâlois s'était incliné 2-6 3-6 en 54 minutes face à l'Argentin Franco Squillari.

Alors que l'US Open arrive (du 26 août au 8 septembre), Federer (38 ans) disputait son premier tournoi depuis sa mémorable finale à Wimbledon contre le Serbe Novak Djokovic, perdue au tie-break du 5e set, après quasiment cinq heures de jeu 7-6 (7-5) 1-6 7-6 (7-4) 4-6 13-12 (7-3).

«J'aurai quelques jours de repos avant l'US Open, c'est une certitude. Mais je vais m'entraîner et travailler durement, c'est exactement ce dont j'ai besoin pour l'Open», a encore dit Federer, déjà couronné dans l'Ohio à sept reprises, dont la dernière fois en 2015.

UN peu plus tard, dans une interview accordée à la chaîne alémanique SRF, Federer tenait à dédramatiser la situation: «Je suis dans les temps, assurait-il. J'aurais évidemment préféré disputer plus de matches, mais j'en ai déjà joué 45 cette saison, cela devrait donc aller. Je serai en pleine possession de mes moyens physiques à l'US Open, j'en suis convaincu.»

Le champion suisse aux 102 titres en carrière a été cueilli à froid en étant mené 2-0 après avoir perdu sa première mise en jeu. A 4-1, il s'est un peu ressaisi et a réussi à marquer deux autres jeux avant de céder le premier set. Mais Rublev a pris la première fois le service de Federer au 7e jeu pour mener 4-3, puis 5-3 dans le second set. C'était alors quasiment terminé, et le jeune Russe, finaliste à Hambourg cette année, a conclu à sa première balle de match.

Rublev: «Je l'ai vu, pas seulement à la TV»

Rublev (21 ans, ATP 70), vainqueur de son seul tournoi en carrière à Umag en 2017, était, lui, aux anges: «C'est un sentiment incroyable d'affronter une telle légende que Roger. Au moins 99% du public le soutenait. C'est ma plus grosse victoire et la plus forte émotionnellement. Je ne peux pas imaginer à quel point c'est un vrai champion et une vraie légende, parce que j'imagine à peine la pression qu'il a tous les jours. Je veux dire... Savoir que vous êtes Roger, que tout le monde vous regarde et que vous devez prouver votre valeur tous les jours. Lui, il arrive à faire ça depuis des années. C'est quelque chose de vraiment incroyable. Maintenant je l'ai affronté et je l'ai vu, pas seulement à la TV, et c'est vraiment une légende. Même la manière dont il a pris la défaite. Je ne sais pas, on est à un autre niveau. Il m'a juste dit «Ne t'inquiète pas». de manière un peu amusante. C'est tellement incroyable.»