C'est tellement rare que tout de suite, ça met le monde de la petite balle jaune en ébullition. Battu en quart de finale du Masters 1000 de Shanghai par Alexander Zverev 6-3 6-7 (7/9) 6-3 vendredi, Roger Federer a écopé d'un point de pénalité lors de la manche décisive.

Mené 3-0 dans le dernier set, le Bâlois s'est débarrassé presque machinalement d'une balle, qui a pris la direction des gradins, après avoir manqué une volée au filet. L'arbitre de la partie Nacho Forcadell a alors appliqué le règlement à la lettre - sans une once de psychologie diront certains - et a sanctionné le «Maître» pour son jet toutefois dénué d'une quelconque brutalité.

Après avoir effacé ses deux balles de break contre lui pour revenir à 3-1 et vu «Sascha» Zverev glaner sa mise en jeu suivante, Roger Federer est monté dans les tours quand Nacho Forcadell a fait mine de ne pas comprendre sa question. «Quelle est la règle?», a demandé «RF» au changement de côté. «Quoi?», a répondu l'arbitre. «On parle de quoi, de papillons?», a lancé le Suisse.

Interrogé sur ce fameux point de pénalité en conférence de presse, l'homme aux vingt titres en Grand Chelem n'a pas voulu s'étendre sur le sujet et donner du grain à moudre aux journalistes présents dans la salle. «Pour que vous puissiez écrire sur Twitter?, a-t-il rétorqué. Ce serait bien parfois d'écrire des choses positives sur le jeu. Question suivante.»

Toujours connecté, le fantasque Australien Nick Kyrgios a validé à sa manière la réponse du «roi» Roger Federer.

