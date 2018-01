En attendant de faire son entrée dans l'Open d'Australie - il affronte mardi matin à 9h (heure suisse) le Slovène Aljaz Bedene -, Roger Federer a relancé ses fans sur Twitter, leur demandant de l'imaginer en super-héros au moyen de Photoshop.

«J'ai quelques doutes... mais essayons... Cela fait un moment depuis le dernier @PhotoshopRF. Voyons vos meilleurs ou plus drôles photoshops de moi en super-héros», a-t-il posté sur Twitter.

Il a accompagné sa demande de deux photos où on le voit en scène aux côtés de super-héros, comme Spiderman, Thor ou Ant-Man (voir la galerie ci-dessus et les tweets ci-dessous).

I doubt that... but let's give it a shot.. been awhile since the last #PhotoshopRF. Let's see your best/funniest photoshops of me a superhero https://t.co/jCvlaCPaVH