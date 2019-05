Trois ans après son dernier match en compétition officielle sur terre battue, Roger Federer aura fort à faire la semaine prochaine lors du Masters 1000 de Madrid. Le Bâlois a en effet hérité de la moitié de tableau la plus dense, selon le tirage au sort effectué samedi dans la capitale espagnole.

Federer’s Madrid draw:



R1: Bye

R2: Gasquet / Davidovich

R3: Monfils / Goffin

QF: Thiem / Fognini / Edmund

SF: Djokovic / Del Potro / Cilic

F: Nadal / Nishikori / Zverev / Tsitsipas #MutuaMadridOpen — Rashmi ?? GoT spoilers (@drivevolleys) 4 mai 2019

L'homme aux 20 titres en Grand Chelem défiera d'abord le Français Richard Gasquet (ATP 39) ou l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 167), encore en course du côté d'Estoril. Il pourrait ensuite retrouver Gaël Monfils ou David Goffin avant de croiser le fer avec le récent vainqueur à Barcelone, Dominic Thiem, en quart de finale. Sans parler d'une demi-finale contre Novak Djokovic ou d'une finale face à Rafael Nadal...

Madrid Draw pic.twitter.com/WsDiUnSE1Z — Matthew Willis (@MattRacquet) 4 mai 2019

De son côté, le Vaudois Stan Wawrinka figure dans la partie de tableau de Rafael Nadal et affrontera un qualifié au 1er tour. Cinq fois titré à Madrid, le Majorquin sera opposé à un Canadien d'entrée, le vainqueur du choc de la «NextGen» entre Denis Shapovalov et Félix Auger-Aliassime. Le No 1 mondial Novak Djokovic pourrait lui retrouver Grigor Dimitrov pour entamer le tournoi.

